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Ивич: Сперцян в «Аль-Ахли» — не очень хорошая идея, он игрок для топ-клубов Европы

Ивич: Сперцян в «Аль-Ахли» — не очень хорошая идея, он игрок для топ-клубов Европы
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Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился мнением о возможном переходе полузащитника и капитана чёрно-зелёных Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что «Краснодар» получит за переход 26-летнего хавбека € 25 млн от «Аль-Ахли».

«Я не думаю, что переход Сперцяна в Саудовскую Аравию — это хорошая идея. Он — лучший полузащитник РПЛ. Это игрок для больших клубов Европы», — приводит слова Ивича «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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