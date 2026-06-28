«Сегодня очередь Феликса!» Роналду прошёл мимо журналистов после матча с Колумбией

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду быстрым шагом прошёл мимо журналистов в микст-зоне после матча с Колумбией (0:0) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026. При этом форвард сказал: «Сегодня очередь [Жоау] Феликса!»

Роналду прошёл мимо журналистов после матча с Колумбией:

В трёх матчах группового этапа чемпионата мира 41-летний нападающий забил два мяча. Роналду оформил дубль в игре 2-го тура с Узбекистаном (5:0).

По итогам группового этапа португальская национальная команда набрала пять очков и заняла второе место в квартете К. На стадии 1/16 финала подопечные Роберта Мартинеса встретятся с Хорватией. Игра состоится 3 июля.