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«Сегодня очередь Феликса!» Роналду прошёл мимо журналистов после матча с Колумбией

«Сегодня очередь Феликса!» Роналду прошёл мимо журналистов после матча с Колумбией
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Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду быстрым шагом прошёл мимо журналистов в микст-зоне после матча с Колумбией (0:0) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026. При этом форвард сказал: «Сегодня очередь [Жоау] Феликса!»

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
Окончен
0 : 0
Португалия

Роналду прошёл мимо журналистов после матча с Колумбией:

В трёх матчах группового этапа чемпионата мира 41-летний нападающий забил два мяча. Роналду оформил дубль в игре 2-го тура с Узбекистаном (5:0).

По итогам группового этапа португальская национальная команда набрала пять очков и заняла второе место в квартете К. На стадии 1/16 финала подопечные Роберта Мартинеса встретятся с Хорватией. Игра состоится 3 июля.

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