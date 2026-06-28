Хомуха: чемпионат мира начинается только сейчас, было много неинтересных матчей

Бывший полузащитник сборной Туркменистана Дмитрий Хомуха высказал мнение, что на чемпионате мира 2026 года представлено слишком много национальных команд.

«Смотрю матчи чемпионата мира до полуночи. Те игры, которые идут ночью, конечно, не смотрю. По мне, чемпионат мира начинается только сейчас, со стадии плей-офф. Несомненно, слишком много сборных и неинтересных матчей. Уровень команд и очень крупные счета не соответствуют такому понятию, как чемпионат мира. Тот формат, который был до этого, являлся оптимальным.

Хорошее впечатление оставляет сборная Франции на чемпионате мира. Эту команду я бы отметил на этой стадии. Очень сбалансированная и организованная сборная. Как в игре в обороне, так и в группе атаки она очень результативная и эффективная. Франция смотрится неплохо на групповой стадии. Хоть и бывают неожиданности на турнире. Но эта сборная — одна из самых главных фаворитов чемпионата мира», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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