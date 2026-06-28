«Лацио» может подписать Асенсио из «Реала» — Экрем Конур

23-летний центральный защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио находится в шорт-листе итальянского «Лацио». Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур в социальной сети X.

По данным источника, «Лацио» рассматривает Асенсио в качестве потенциальной замены Алессио Романьоли, который перешёл в катарский «Аль-Садд». Сообщается, что руководство итальянского клуба провело предварительные переговоры по возможному трансферу Асенсио. Сумма сделки может составить примерно € 20 млн, однако игрок пока хочет остаться в «Реале».

В минувшем сезоне Асенсио провёл 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 20 млн.