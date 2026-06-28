Экс-игрок Англии Каррагер сравнил Джуда Беллингема со Стивеном Джеррардом

Бывший игрок сборной Англии Джейми Каррагер сравнил полузащитника команды Джуда Беллингема со своим бывшим одноклубником Стивеном Джеррардом. В матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Панамой (2:0) футболист забил гол и отдал результативную передачу.
«Всякий раз, когда я наблюдаю за игрой Беллингема на самом высоком уровне, я не могу не думать о своём бывшем одноклубнике по «Ливерпулю» Стивене Джеррарде и вспоминаю одно из самых проницательных замечаний о нём: «Он не управляет игрой, он меняет её». Это и есть Беллингем. Он живёт ради возможности забить решающий гол или сделать ту самую важную голевую передачу, которую все запомнят», – написал Каррагер в своей колонке для The Telegraph.
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. В 1/16 финала турнира Англия сыграет с ДР Конго.