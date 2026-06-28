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Экс-игрок Англии Каррагер сравнил Джуда Беллингема со Стивеном Джеррардом

Экс-игрок Англии Каррагер сравнил Джуда Беллингема со Стивеном Джеррардом
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Бывший игрок сборной Англии Джейми Каррагер сравнил полузащитника команды Джуда Беллингема со своим бывшим одноклубником Стивеном Джеррардом. В матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Панамой (2:0) футболист забил гол и отдал результативную передачу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Беллингем – 62'     0:2 Кейн – 67'    

«Всякий раз, когда я наблюдаю за игрой Беллингема на самом высоком уровне, я не могу не думать о своём бывшем одноклубнике по «Ливерпулю» Стивене Джеррарде и вспоминаю одно из самых проницательных замечаний о нём: «Он не управляет игрой, он меняет её». Это и есть Беллингем. Он живёт ради возможности забить решающий гол или сделать ту самую важную голевую передачу, которую все запомнят», – написал Каррагер в своей колонке для The Telegraph.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. В 1/16 финала турнира Англия сыграет с ДР Конго.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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