Капитан «Балтики» Филин: напрягает, что Саусь не играет в «Спартаке»

Защитник и капитан «Балтики» Александр Филин высказался о ситуации полузащитника «Спартака» Владислава Сауся.

— Поддерживаете связь с Владиславом Саусем? Как оцениваете его ситуацию в «Спартаке»?

— Да, связь держим. Лично меня напрягает, что он не играет в «Спартаке» (смеётся), хотелось бы, чтобы выходил. Я не был в топ-клубе, но предполагаю, что там можно столкнуться с определёнными трудностями в плане адаптации. Нужно время, сейчас ещё была травма. Он хороший футболист, работяга, старательный парень. Думаю, как и везде, всё зависит только от него, — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

22-летний Саусь перешёл в «Спартак» зимой 2026 года из «Балтики». В минувшем сезоне он провёл пять матчей за московскую команду во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Большую часть сезона футболист восстанавливался после травмы.