Нападающий Испании Баэна посвятил гол Уругваю скончавшейся от саркомы Марии Кааманьо

Нападающий сборной Испании и мадридского «Атлетико» Алекс Баэна посвятил свой гол Уругваю (1:0) Марии Кааманьо, подняв пальцы к небу. Фанатка испанского клуба, известная как Футбольная принцесса-воительница, более семи лет боролась с саркомой Юинга и скончалась в апреле 2026 года.

Девочка стала символом борьбы с детским раком и часто получала поддержку от мадридского клуба. Баэна был знаком с ней лично и несколько раз навещал её в больнице. В день матча Испании и Уругвая Марии могло исполниться 14 лет.

«Этот гол был особенным, потому что я хотел посвятить его Марии, ведь сегодня у неё день рождения. И я думаю, что свыше она помогла мне забить своей улыбкой», – приводит слова Баэны DAZN.

Сборная Испании заняла первое место в группе H, набрав семь очков. В 1/16 финала ЧМ-2026 ей предстоит сыграть с Австрией (2 июля).