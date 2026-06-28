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Нападающий Испании Баэна посвятил гол Уругваю скончавшейся от саркомы Марии Кааманьо

Нападающий Испании Баэна посвятил гол Уругваю скончавшейся от саркомы Марии Кааманьо
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Нападающий сборной Испании и мадридского «Атлетико» Алекс Баэна посвятил свой гол Уругваю (1:0) Марии Кааманьо, подняв пальцы к небу. Фанатка испанского клуба, известная как Футбольная принцесса-воительница, более семи лет боролась с саркомой Юинга и скончалась в апреле 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'    
Удаления: Каноббио – 90+4' / нет

Девочка стала символом борьбы с детским раком и часто получала поддержку от мадридского клуба. Баэна был знаком с ней лично и несколько раз навещал её в больнице. В день матча Испании и Уругвая Марии могло исполниться 14 лет.

«Этот гол был особенным, потому что я хотел посвятить его Марии, ведь сегодня у неё день рождения. И я думаю, что свыше она помогла мне забить своей улыбкой», – приводит слова Баэны DAZN.

Сборная Испании заняла первое место в группе H, набрав семь очков. В 1/16 финала ЧМ-2026 ей предстоит сыграть с Австрией (2 июля).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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