Месси отреагировал на победу сборной Аргентины в матче с Иорданией

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети после победы команды в матче с Иорданией (3:1) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. 39-летний футболист вышел на поле на 60-й минуте и отметился голом со штрафного.

«Ещё одна победа в завершении группового этапа. Мы продолжаем вместе...» — написал Месси.

После завершения группового этапа капитан сборной Аргентины с шестью голами является лучшим бомбардиром мирового первенства.

На стадии 1/16 финала аргентинская национальная команда встретится с Кабо-Верде. Игра состоится 4 июля.

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