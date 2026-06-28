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Месси отреагировал на победу сборной Аргентины в матче с Иорданией

Месси отреагировал на победу сборной Аргентины в матче с Иорданией
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети после победы команды в матче с Иорданией (3:1) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. 39-летний футболист вышел на поле на 60-й минуте и отметился голом со штрафного.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Окончен
1 : 3
Аргентина
0:1 Ло Чельсо – 19'     0:2 Мартинес – 31'     1:2 Аль-Тамари – 55'     1:3 Месси – 80'    

«Ещё одна победа в завершении группового этапа. Мы продолжаем вместе...» — написал Месси.

После завершения группового этапа капитан сборной Аргентины с шестью голами является лучшим бомбардиром мирового первенства.

На стадии 1/16 финала аргентинская национальная команда встретится с Кабо-Верде. Игра состоится 4 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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