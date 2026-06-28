Капитан «Балтики» Филин одним словом подвёл итог сезона для команды

Защитник и капитан «Балтики» Александр Филин оценил прошедший сезон для калининградского клуба.

«Если описывать прошедший сезон одним словом — обидно. Обидно за результат, потому что могли пободаться за третье место. Сейчас, оглядываясь и разбирая игры, понимаешь, что можно было попробовать это сделать, особенно вспоминая, сколько очков мы потеряли в концовках встреч. Но случилось что случилось», — рассказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Балтика» завершила сезон-2025/2026 на шестом месте в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков в 30 матчах. В Кубке России команда вылетела из турнира в четвертьфинале Пути регионов, проиграв «Зениту» со счётом 0:1.

Защитник Александр Филин провёл 28 матчей во всех турнирах и забил один гол.