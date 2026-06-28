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Марк Касадо может покинуть «Барселону» — Sport

Марк Касадо может покинуть «Барселону» — Sport
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22-летний полузащитник «Барселоны» Марк Касадо может покинуть каталонский клуб этим летом. Об этом сообщает издание Sport.

По данным источника, игрок покинет сине-гранатовых в июле из-за ограниченной роли при Ханси Флике. «Барса» предпочитает полноценный трансфер, чтобы помочь с потолком зарплат, в то время как Касадо хочет европейский проект, где будет получать регулярную игровую практику.

Касадо является выпускником академии «Барселоны». В минувшем сезоне футболист провёл 34 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Барселоной» истекает в 2028 году. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн.

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