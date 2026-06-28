Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джейми Каррагер высказался о зависимости сборной Англии от Беллингема и Кейна

Джейми Каррагер высказался о зависимости сборной Англии от Беллингема и Кейна
Комментарии

Экс-игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил обеспокоенность зависимостью результатов национальной команды от нападающих Гарри Кейна и Джуда Беллингема. Из шести голов сборной Англии на групповом этапе ЧМ-2026 три забил Кейн, два – Беллингем.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Беллингем – 62'     0:2 Кейн – 67'    

«Любой нейтральный наблюдатель, смотрящий на игру Англии и сравнивающий нас с такими фаворитами, как Франция, или с недавними победителями, такими как Аргентина и Испания, будет предупреждать нас о необходимости быть более реалистичными.

В других странах полно талантливых игроков мирового класса, тогда как Тухель понимает, что единственный способ конкурировать в поздних раундах — это найти способ добиться ещё большего от Кейна и Беллингема, надеясь при этом, что остальные внесут свой вклад на уровне, которого мы просто никогда не увидим на постоянной основе в составе их страны.

Когда игра сборной настолько нестабильна – Англия провела всего одни полные 45 минут на групповом этапе – уверенность будущих соперников будет расти. Если им удастся нейтрализовать угрозу со стороны Кейна и Беллингема, то в решающий момент у Тухеля возникнет столько же проблем, сколько и у его предшественника», – написал Каррагер в своей колонке для The Telegraph.

Набрав семь очков, сборная Англии вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы L. В 1/16 финала турнира ей предстоит сыграть с ДР Конго.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Кейн побил личный рекорд Роналду по голам за сезон, до Месси — 12 мячей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android