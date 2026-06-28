Джейми Каррагер высказался о зависимости сборной Англии от Беллингема и Кейна

Экс-игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил обеспокоенность зависимостью результатов национальной команды от нападающих Гарри Кейна и Джуда Беллингема. Из шести голов сборной Англии на групповом этапе ЧМ-2026 три забил Кейн, два – Беллингем.

«Любой нейтральный наблюдатель, смотрящий на игру Англии и сравнивающий нас с такими фаворитами, как Франция, или с недавними победителями, такими как Аргентина и Испания, будет предупреждать нас о необходимости быть более реалистичными.

В других странах полно талантливых игроков мирового класса, тогда как Тухель понимает, что единственный способ конкурировать в поздних раундах — это найти способ добиться ещё большего от Кейна и Беллингема, надеясь при этом, что остальные внесут свой вклад на уровне, которого мы просто никогда не увидим на постоянной основе в составе их страны.

Когда игра сборной настолько нестабильна – Англия провела всего одни полные 45 минут на групповом этапе – уверенность будущих соперников будет расти. Если им удастся нейтрализовать угрозу со стороны Кейна и Беллингема, то в решающий момент у Тухеля возникнет столько же проблем, сколько и у его предшественника», – написал Каррагер в своей колонке для The Telegraph.

Набрав семь очков, сборная Англии вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы L. В 1/16 финала турнира ей предстоит сыграть с ДР Конго.