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«Лео не зациклен на цифрах». Скалони — о выходе Месси на замену в матче с Иорданией

«Лео не зациклен на цифрах». Скалони — о выходе Месси на замену в матче с Иорданией
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о выходе на замену нападающего и капитана Лионеля Месси в матче с Иорданией (1:3) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. 39-летний футболист вышел на поле на 60-й минуте и отметился голом со штрафного.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Окончен
1 : 3
Аргентина
0:1 Ло Чельсо – 19'     0:2 Мартинес – 31'     1:2 Аль-Тамари – 55'     1:3 Месси – 80'    

«Сегодня он мог бы отыграть все 90 минут и ещё больше укрепить свой легендарный статус, при всём уважении к Иордании. Но он предпочёл дать игровое время своим товарищам по команде и сосредоточиться на том, что будет дальше. Это многое говорит о нём, потому что он не зацикливается на цифрах, о которых все говорят. Также это многое говорит о том, что для него значат сборная и партнёры по команде», — приводит слова Скалони TyC Sports.

После завершения группового этапа капитан сборной Аргентины с шестью голами является лучшим бомбардиром мирового первенства.

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