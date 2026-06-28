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Хомуха: игра Месси затмила всё на ЧМ-2026 — до сих пор удивляет его уровень

Хомуха: игра Месси затмила всё на ЧМ-2026 — до сих пор удивляет его уровень
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Бывший полузащитник сборной Туркменистана Дмитрий Хомуха прокомментировал игру нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2026. За три матча группового этапа турнира Месси забил шесть голов, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Окончен
1 : 3
Аргентина
0:1 Ло Чельсо – 19'     0:2 Мартинес – 31'     1:2 Аль-Тамари – 55'     1:3 Месси – 80'    

«Мы говорим о чемпионате мира. Для меня не было большого удивления, что Аргентина вышла в плей-офф с первого места в группе. Команда достаточно опытная в матчах такого турнира. Но до сих пор удивляет уровень игры Лионеля Месси. Было очень много мнений скептиков по поводу того, как он будет выступать на этом турнире. Но его игра затмила всё», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. В 1/16 финала Аргентина сыграет со сборной Кабо-Верде (4 июля).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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