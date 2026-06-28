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«За Джудом трудно уследить». Кейн — об игре с Беллингемом в матче с Панамой на ЧМ-2026

«За Джудом трудно уследить». Кейн — об игре с Беллингемом в матче с Панамой на ЧМ-2026
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Капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о работе с полузащитником национальной команды Джудом Беллингемом в матче с Панамой (2:0) на чемпионате мира по футболу – 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Беллингем – 62'     0:2 Кейн – 67'    

«Джуд полон решимости — он горит желанием выйти на поле и доказать всему миру, на что способен. Играть с ним — одно удовольствие. Передача, которую он выполнил, когда я забил гол, — подтверждение его мастерства. За Джудом трудно уследить. На какой бы позиции он ни выступал, он всегда приносит пользу», — приводит слова Кейна пресс-служба сборной Англии.

Напомним, в завершающем матче группового этапа чемпионата мира по футболу – 2026 с Панамой Беллингем открыл счёт встречи на 62-й минуте, а также отметился ассистом на Гарри Кейна, который благодаря этому стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии на чемпионатах мира, забив гол на 67-й минуте.

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