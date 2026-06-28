Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики сборной Колумбии скандировали «Где Роналду?» после матча с Португалией на ЧМ

Болельщики сборной Колумбии скандировали «Где Роналду?» после матча с Португалией на ЧМ
Комментарии

Болельщики сборной Колумбии скандировали «Где Роналду?» после матча с Португалией (0:0) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Фанаты колумбийской национальной команды делали это рядом со стадионом «Хард Рок» в Майами, где состоялась игра. Об этом сообщает портал A Bola, опубликовавший соответствующее видео.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
Окончен
0 : 0
Португалия

В трёх матчах группового этапа чемпионата мира нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил два мяча. 41-летний футболист оформил дубль в игре 2-го тура с Узбекистаном (5:0).

По итогам группового этапа португальская национальная команда набрала пять очков и заняла второе место в квартете К. На стадии 1/16 финала подопечные Роберта Мартинеса встретятся с Хорватией. Игра состоится 3 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Кейн побил личный рекорд Роналду по голам за сезон, до Месси — 12 мячей

Роналду прошёл мимо журналистов после матча с Колумбией:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android