Болельщики сборной Колумбии скандировали «Где Роналду?» после матча с Португалией на ЧМ

Болельщики сборной Колумбии скандировали «Где Роналду?» после матча с Португалией (0:0) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Фанаты колумбийской национальной команды делали это рядом со стадионом «Хард Рок» в Майами, где состоялась игра. Об этом сообщает портал A Bola, опубликовавший соответствующее видео.

В трёх матчах группового этапа чемпионата мира нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил два мяча. 41-летний футболист оформил дубль в игре 2-го тура с Узбекистаном (5:0).

По итогам группового этапа португальская национальная команда набрала пять очков и заняла второе место в квартете К. На стадии 1/16 финала подопечные Роберта Мартинеса встретятся с Хорватией. Игра состоится 3 июля.

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Роналду прошёл мимо журналистов после матча с Колумбией: