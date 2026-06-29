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Расписание прямых трансляций Okko на Чемпионате на 29 июня — 5 июля

Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 29 июня — 5 июля
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В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 29 июня по 5 июля.

  • 30 июня, вторник, 16:00 — волейбол: пляжный Про Тур. Гштаад.
  • 2 июля, четверг, 18:30 — баскетбол: квалификация ЧМ-2027, Литва — Великобритания.
  • 2 июля, четверг, 21:00 — баскетбол: квалификация ЧМ-2027, Швейцария — Сербия.
  • 3 июля, пятница, 14:30 — баскетбол: квалификация ЧМ-2027, Китай — Япония.
  • 3 июля, пятница, 18:30 — баскетбол: квалификация ЧМ-2027, Венгрия — Финляндия.
  • 3 июля, пятница, 21:30 — баскетбол: квалификация ЧМ-2027, Бельгия — Франция.
  • 4 июля, суббота, 16:30 — футбол: уличный футбол, матч 9.
  • 4 июля, суббота, 18:15 — футбол: уличный футбол, матч 10.
  • 5 июля, воскресенье, 16:30 — футбол: уличный футбол, матч 11.
  • 5 июля, воскресенье, 18:15 — футбол: уличный футбол, матч 12.

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

Смотрите трансляции здесь:
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Прямые трансляции спорта
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