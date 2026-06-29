Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 29 июня — 5 июля
В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.
Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 29 июня по 5 июля.
- 30 июня, вторник, 16:00 — волейбол: пляжный Про Тур. Гштаад.
- 2 июля, четверг, 18:30 — баскетбол: квалификация ЧМ-2027, Литва — Великобритания.
- 2 июля, четверг, 21:00 — баскетбол: квалификация ЧМ-2027, Швейцария — Сербия.
- 3 июля, пятница, 14:30 — баскетбол: квалификация ЧМ-2027, Китай — Япония.
- 3 июля, пятница, 18:30 — баскетбол: квалификация ЧМ-2027, Венгрия — Финляндия.
- 3 июля, пятница, 21:30 — баскетбол: квалификация ЧМ-2027, Бельгия — Франция.
- 4 июля, суббота, 16:30 — футбол: уличный футбол, матч 9.
- 4 июля, суббота, 18:15 — футбол: уличный футбол, матч 10.
- 5 июля, воскресенье, 16:30 — футбол: уличный футбол, матч 11.
- 5 июля, воскресенье, 18:15 — футбол: уличный футбол, матч 12.
Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.
Смотрите трансляции здесь:
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