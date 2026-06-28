Капитан «Балтики» Филин объяснил неудачные результаты команды в конце сезона

Защитник и капитан «Балтики» Александр Филин высказался о причинах неудачной концовки сезона для команды.

«Для меня в первую очередь концовка сезона смазалась из-за травмы. Второе — результат. Об этом и говорю, что именно в концовке можно было зацепиться за бронзу. Много факторов, сильно углубляться не буду. Всегда говорил, что цыплят по весне считают — шестое место есть, оно заслуженное. Мы это доказывали на протяжении всего сезона, кто бы что ни говорил. Отсутствие Андрея Талалаева — один из факторов. Нельзя сказать, что только из-за этого получилась такая концовка. Таких фрагментов очень много. Если бы мы знали ответ, мы бы всё решили. А так, это повод задуматься, проанализировать, чего можно избежать в будущем, чтобы результат был ещё лучше», — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Балтика» начала сезон с длительной беспроигрышной серии, но на финише команда провела восемь матчей без побед, включая четыре поражения подряд. Это не позволило калининградцам бороться за медали МИР Российской Премьер-Лиги. Клуб финишировал на шестой строчке, что стало лучшим результатом в истории.