Хомуха: Сперцян достиг всего в РПЛ. Не стоит осуждать его за переход в «Аль-Ахли»

Бывший полузащитник сборной Туркменистана Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

«Сперцян взвесил все за и против. Никто не знает, какие были предложения из Европы для него и были ли они вообще. Можем только гадать. Если человек принимает такое решение, не стоит его осуждать. Век футболистов короткий. Это его выбор. В чемпионате России Сперцян достиг всего, чего хотел добиться. «Аль-Ахли» будет новым опытом для него. Если предлагают хорошие деньги, значит, он сделал выбор по этому критерию», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.