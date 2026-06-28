Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хомуха: Сперцян достиг всего в РПЛ. Не стоит осуждать его за переход в «Аль-Ахли»

Хомуха: Сперцян достиг всего в РПЛ. Не стоит осуждать его за переход в «Аль-Ахли»
Комментарии

Бывший полузащитник сборной Туркменистана Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

«Сперцян взвесил все за и против. Никто не знает, какие были предложения из Европы для него и были ли они вообще. Можем только гадать. Если человек принимает такое решение, не стоит его осуждать. Век футболистов короткий. Это его выбор. В чемпионате России Сперцян достиг всего, чего хотел добиться. «Аль-Ахли» будет новым опытом для него. Если предлагают хорошие деньги, значит, он сделал выбор по этому критерию», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Аль-Ахли» заплатит за Сперцяна «Краснодару» € 25 млн
Материалы по теме
«Краснодар» теряет не только Сперцяна, защитник Франции — в «Челси». Трансферы и слухи дня
«Краснодар» теряет не только Сперцяна, защитник Франции — в «Челси». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android