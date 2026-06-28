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«Блин, вы — красавцы!» Филин — о реакции соперников на успехи «Балтики» в РПЛ

«Блин, вы — красавцы!» Филин — о реакции соперников на успехи «Балтики» в РПЛ
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Капитан «Балтики» Александр Филин рассказал, как соперники реагировали на выступление калининградской команды в прошедшем сезоне.

«Когда перед матчами на поле общались с ребятами, все говорили: «Блин, вы — молодцы, красавцы!» Кто-то радовался, что мы отбираем очки у их конкурентов. И чувствовалось опасение других команд, приезжая в Калининград, все понимали, что будет очень нелегко. А мы, когда выигрывали, окрылялись, появлялось ощущение, что можешь обыграть любого соперника дома или в гостях. Это очень здорово», — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Балтика» завершила сезон-2025/2026 на шестом месте в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков в 30 матчах. В Кубке России команда вылетела из турнира в четвертьфинале Пути регионов, проиграв «Зениту» со счётом 0:1.

Защитник Александр Филин провёл 28 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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