Беллингем ответил, почему за сборную Англии он играет увереннее, чем за «Реал»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем ответил, почему за национальную команду он играет с большей уверенностью, чем за мадридский «Реал».

«Я не думаю, что мои выступления — это вопрос уверенности. В «Реале» я играю более глубоко на поле, а за Англию — на позиции «десятки» или «восьмёрки» в высокой позиции. Мне всё равно, где выходить, я хочу просто хорошо выступать за свою команду», — приводит слова Беллингема Абрахам Ромеро на странице в социальной сети X.

В трёх матчах группового этапа чемпионата мира 2026 года Беллингем забил два гола и сделал результативную передачу. В минувшем сезоне за «Реал» полузащитник принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью ассистами.

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