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Защитник «Балтики» Филин высказался об интересе топ-клубов к Бориско

Защитник «Балтики» Филин высказался об интересе топ-клубов к Бориско
Максим Бориско
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Защитник и капитан «Балтики» Александр Филин отреагировал на информацию об интересе топ-клубов к вратарю команды Максиму Бориско.

— Читали новости, что Бориско может уйти в топ-клубы?
— Думаю, интерес есть ко многим из нашей команды, просто менеджмент что-то не озвучивает. А вообще это здорово! Вы сами сказали, что он занял второе место по «сухим» матчам, это тоже показатель, а для вратаря — в первую очередь. Круто. Естественно, каждый футболист хочет сделать шаг вперёд как в спорте, так и в жизни. Дай бог, чтобы получилось. Если нет, конечно, будем рады ещё больше, что он останется и принесёт пользу «Балтике», — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Голкипер «Балтики» занял второе место по количеству «сухих» матчей в Мир РПЛ (14) и получил вызов в сборную России. Калининградский клуб финишировал на шестом месте в чемпионате.

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