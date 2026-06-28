«Единственное, чего не хватило, это самого гола». Леау — о матче с Колумбией

Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау прокомментировал матч своей команды со сборной Колумбии в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 (0:0).

«Единственное, чего не хватило, это самого гола. У нас были возможности забить в первом тайме, были шансы у Бруну Фернандеша и Жоау Феликса. В таких играх, против таких высококлассных команд – впереди нас ждёт плей-офф и встреча с Хорватией – важно быть эффективными. Мы изо всех сил старались забить в концовке.

Колумбия – сильная команда. Ключевым моментом была блокировка Луиса Диаса и Хамеса. Команда заслуживает похвалы – это была сложная игра с непростой атмосферой. Теперь пора отдохнуть», – приводит слова Леау A Bola.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Португалии набрала пять очков и заняла второе место группы K. В 1/16 финала турнира она сыграет с Хорватией.