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«Единственное, чего не хватило, это самого гола». Леау — о матче с Колумбией

«Единственное, чего не хватило, это самого гола». Леау — о матче с Колумбией
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Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау прокомментировал матч своей команды со сборной Колумбии в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 (0:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
Окончен
0 : 0
Португалия

«Единственное, чего не хватило, это самого гола. У нас были возможности забить в первом тайме, были шансы у Бруну Фернандеша и Жоау Феликса. В таких играх, против таких высококлассных команд – впереди нас ждёт плей-офф и встреча с Хорватией – важно быть эффективными. Мы изо всех сил старались забить в концовке.

Колумбия – сильная команда. Ключевым моментом была блокировка Луиса Диаса и Хамеса. Команда заслуживает похвалы – это была сложная игра с непростой атмосферой. Теперь пора отдохнуть», – приводит слова Леау A Bola.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Португалии набрала пять очков и заняла второе место группы K. В 1/16 финала турнира она сыграет с Хорватией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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