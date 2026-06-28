Гари Невилл назвал единственного игрока сборной Англии, находящегося «в форме»

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл отметил единственного игрока в составе «трёх львов», проявляющего себя на ожидаемо высоком уровне на чемпионате мира 2026 года.

«Безусловно, [Беллингем – лучший игрок сборной Англии]. Он единственный футболист, который находится в форме, единственный игрок, который выглядит свежим. Беллингем активный и энергичный. Он выступает на том уровне, которого и следовало ожидать. Эти футболисты [сборной Англии] задали планку, когда доходили до финалов и полуфиналов [международных турниров] в последние несколько лет», — приводит слова Невилла Goal со ссылкой на ITV.

В трёх матчах группового этапа чемпионата мира 2026 года Беллингем забил два гола и сделал результативную передачу.

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