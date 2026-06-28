«Мы хотим, чтобы он вернулся». Магуайр — о Рашфорде в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о возвращении нападающего Маркуса Рашфорда в английский клуб.

«У меня потрясающие отношения с Маркусом, и у нас было много замечательных моментов за эти годы. Я знаю, каким прекрасным игроком он может быть. Уверен, это зависит от клуба и от Маркуса — они должны прийти к взаимному согласию. Конечно, мы хотим, чтобы он вернулся, был счастлив и уверен в себе. Это должно быть правильно как для него самого, так и для клуба, но все знают, каким великим игроком Маркус может стать, за какой бы клуб он ни выступал в следующем сезоне», — приводит слова Магуайра журналист Стивен Раилстон.

Рашфорд играл за «Барселону» на правах аренды в сезоне-2025/2026. За это время он провёл 32 матча в Ла Лиге, забил восемь мячей и оформил девять ассистов. Сейчас футболист находится в расположении сборной Англии на чемпионате мира по футболу – 2026.