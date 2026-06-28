Капитан «Балтики» Филин отреагировал на переход Андраде в «Зенит»

Защитник и капитан «Балтики» Александр Филин высказался о переходе защитника Кевина Андраде в «Зенит».

— Как отреагировали на уход Андраде?

— Прежде всего это хороший футболист. Хорошо, что переход произошёл после сезона, когда можно его заменить, какие-то вещи наиграть. Но переходы — это неизбежно, кто-то приходит на твоё место.

— Удивились, что сразу в «Зенит»?

— Да нет. Думаю, у него были и другие варианты. Он сразу написал мне и ребятам сообщения. Это здорово. Кевин — футболист с хорошими качествами, профессионал. Он следит за собой, молодец. Я только рад за него, — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Андраде перешёл в «Зенит» в мае 2026 года за € 3,5 млн, подписав контракт до 2031 года. В минувшем сезоне 27‑летний защитник провёл 32 матча и забил один гол. Бывший главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев назвал его уход «огромной потерей» для калининградцев.