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В «Зените» ответили, чего ждут от Соболева в новом сезоне

В «Зените» ответили, чего ждут от Соболева в новом сезоне
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Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов поделился ожиданиями от нападающего Александра Соболева в грядущем сезоне.

– Чего ждёте от него в новом сезоне?
– Главное, чтобы Александр не сбавлял к себе требования. Если он будет хорошо тренироваться и поддерживать себя в форме, то он будет играть на том же уровне, что и весной, — приводит слова Зырянова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Соболев принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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