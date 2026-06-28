В «Зените» ответили, чего ждут от Соболева в новом сезоне

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов поделился ожиданиями от нападающего Александра Соболева в грядущем сезоне.

– Чего ждёте от него в новом сезоне?

– Главное, чтобы Александр не сбавлял к себе требования. Если он будет хорошо тренироваться и поддерживать себя в форме, то он будет играть на том же уровне, что и весной, — приводит слова Зырянова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Соболев принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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