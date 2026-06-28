«У меня мурашки по коже». Ибрагимович — о выходе Боснии и Герцеговины в плей-офф ЧМ

Экс-футболист Златан Ибрагимович прокомментировал выход Боснии и Герцеговины в плей-офф чемпионата мира – 2026. Ибрагимович является наполовину боснийцем – его отец родился в Биелине и в 1977 году вместе с женой переехал в Швецию, где вырос Златан. Босния и Герцеговина впервые выступила на чемпионате мира по футболу в 2014 году, а на ЧМ-2026 сборная страны впервые вышла в плей-офф турнира.

«В этом и заключается смысл футбола — объединять людей, особенно в Боснии. Сколько страданий пережила эта страна, и видеть это счастье меня очень трогает. У меня мурашки по коже, потому что это корни моего отца.

Просто видеть, как 70 000 человек поют, — наверное, это означает, что боснийские болельщики уже выиграли чемпионат мира, и это меня радует. Я очень горжусь ими и тем, что они вышли из группового этапа. Это особенный момент — когда фанаты поют, вот что меня так трогает. Сейчас я даже не могу выразить свои чувства словами. Это очень эмоциональный момент, и я счастлив, просто счастлив», – приводит слова Ибрагимовича Mirror.

Босния и Герцеговина набрала четыре очка и заняла третье место в группе B. В 1/16 финала турнира она сыграет со сборной США.