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«У меня мурашки по коже». Ибрагимович — о выходе Боснии и Герцеговины в плей-офф ЧМ

«У меня мурашки по коже». Ибрагимович — о выходе Боснии и Герцеговины в плей-офф ЧМ
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Экс-футболист Златан Ибрагимович прокомментировал выход Боснии и Герцеговины в плей-офф чемпионата мира – 2026. Ибрагимович является наполовину боснийцем – его отец родился в Биелине и в 1977 году вместе с женой переехал в Швецию, где вырос Златан. Босния и Герцеговина впервые выступила на чемпионате мира по футболу в 2014 году, а на ЧМ-2026 сборная страны впервые вышла в плей-офф турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
3 : 1
Катар
1:0 Алайбегович – 29'     2:0 Абунада – 34'     2:1 Аль-Хайдос – 42'     3:1 Махмич – 80'    

«В этом и заключается смысл футбола — объединять людей, особенно в Боснии. Сколько страданий пережила эта страна, и видеть это счастье меня очень трогает. У меня мурашки по коже, потому что это корни моего отца.

Просто видеть, как 70 000 человек поют, — наверное, это означает, что боснийские болельщики уже выиграли чемпионат мира, и это меня радует. Я очень горжусь ими и тем, что они вышли из группового этапа. Это особенный момент — когда фанаты поют, вот что меня так трогает. Сейчас я даже не могу выразить свои чувства словами. Это очень эмоциональный момент, и я счастлив, просто счастлив», – приводит слова Ибрагимовича Mirror.

Босния и Герцеговина набрала четыре очка и заняла третье место в группе B. В 1/16 финала турнира она сыграет со сборной США.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
Не начался
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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