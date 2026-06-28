Рафаэл Леау рассказал, что поможет Португалии добиться успеха на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау рассказал, какое умение поможет его национальной команде добиться успеха на чемпионате мира – 2026.

«Мы – Португалия, и мы всегда уважаем любую сборную. Мы демонстрируем высокий уровень нашей команды и нашу способность преодолевать трудности. Команда с высоким уровнем мастерства должна уметь справляться с трудными моментами. Думаю, именно это поможет нам добиться успеха на этом чемпионате мира. Наша команда едина», – приводит слова Леау A Bola.

По результатам группового этапа ЧМ-2026 сборная Португалии набрала пять очков и заняла второе место группы K. В 1/16 финала турнира она встретится с командой Хорватии.