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Рафаэл Леау рассказал, что поможет Португалии добиться успеха на ЧМ-2026

Рафаэл Леау рассказал, что поможет Португалии добиться успеха на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау рассказал, какое умение поможет его национальной команде добиться успеха на чемпионате мира – 2026.

«Мы – Португалия, и мы всегда уважаем любую сборную. Мы демонстрируем высокий уровень нашей команды и нашу способность преодолевать трудности. Команда с высоким уровнем мастерства должна уметь справляться с трудными моментами. Думаю, именно это поможет нам добиться успеха на этом чемпионате мира. Наша команда едина», – приводит слова Леау A Bola.

По результатам группового этапа ЧМ-2026 сборная Португалии набрала пять очков и заняла второе место группы K. В 1/16 финала турнира она встретится с командой Хорватии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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