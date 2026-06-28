«Хоть что-то поменялось!» Игрок «Балтики» Филин оценил жеребьёвку Кубка России

Защитник и капитан «Балтики» Александр Филин поделился мнением о результатах жеребьёвки группового этапа Фонбет Кубка России — 2026/2027. «Балтика» сыграет с «Крыльями Советов», «Зенитом» и «Динамо» Махачкала.

«Ну хоть что-то поменялось! Помню, у меня два сезона подряд попадался «Локомотив». По четыре матча с ними за сезон — не очень приятно, уже устал (смеётся). А так — Питер рядом, такое балтийское, северное дерби. Да нормально, всё можно решать. Я для себя понимаю, что Кубок России — кратчайший путь к трофею для «Балтики», — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В прошлом розыгрыше Кубка России «Балтика» вылетела из турнира в четвертьфинале Пути регионов, проиграв «Зениту» со счётом 0:1.