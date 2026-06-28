Хамес Родригес создал на ЧМ больше шансов, чем Бруну, Невеш и Витинья вместе взятые

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес создал больше голевых шансов (10) по итогам группового этапа чемпионата мира 2026 года, чем футболисты сборной Португалии Бруну Фернандеш, Жоау Невеш и Витинья вместе взятые (7). Об этом информирует CBS Sports Golazo на странице в социальной сети X.

Отметим, что все указанные футболисты приняли участие в трёх матчах группового этапа мирового первенства.

На стадии 1/16 финала сборная Колумбии встретится с Ганой. Игра состоится 4 июля. Португальская национальная команда проведёт матч с Хорватией, который состоится 3 июля.

Хамес Родригес выступает за сборную Колумбии с 2011 года.

Скрытые «бриллианты» ЧМ по футболу 2026: