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Хамес Родригес создал на ЧМ больше шансов, чем Бруну, Невеш и Витинья вместе взятые

Хамес Родригес создал на ЧМ больше шансов, чем Бруну, Невеш и Витинья вместе взятые
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Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес создал больше голевых шансов (10) по итогам группового этапа чемпионата мира 2026 года, чем футболисты сборной Португалии Бруну Фернандеш, Жоау Невеш и Витинья вместе взятые (7). Об этом информирует CBS Sports Golazo на странице в социальной сети X.

Отметим, что все указанные футболисты приняли участие в трёх матчах группового этапа мирового первенства.

На стадии 1/16 финала сборная Колумбии встретится с Ганой. Игра состоится 4 июля. Португальская национальная команда проведёт матч с Хорватией, который состоится 3 июля.

Хамес Родригес выступает за сборную Колумбии с 2011 года.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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