Филин объяснил, за счёт чего «Балтика» пропускала мало голов в прошлом сезоне РПЛ

Капитан «Балтики» Александр Филин рассказал, как команде удавалось сохранять надёжность в обороне в минувшем сезоне Мир РПЛ.

— Меньше «Балтики» пропустил только «Зенит», Максиму Бориско чуть-чуть не хватило, чтобы стать лучшим по «сухим» матчам. Как объясните такую игру в защите?

— Это слаженная игра всей команды. Оборона начиналась с нападения, многие атаки соперников мы глушили уже там. В целом, если разбирать, это заслуга всей команды, все молодцы. Единственное, в концовке из защиты не участвовали я, Максим Бориско, повторюсь, могли сделать большее, хотели этого. Но это уже прошлое, на этом мы сейчас будем докатываться, все будут говорить: «Балтика», «Балтика». Но пройдёт время, через пару туров этот результат забудется, и нас будут оценивать только по новому сезону. Какие-то плохие игры сначала могут помочь забыть всю историю, хорошие — опять вернут. Поэтому надо очень хорошо стартовать, — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Балтика» пропустила 21 гол в 30 турах — это второй лучший показатель в РПЛ. Вратарь Максим Бориско оформил 14 «сухих» матчей. На отрезке из восьми встреч без побед в концовке сезона калининградцы не пропускали больше двух мячей за игру, а все поражения были с разницей в один мяч.