Месси, Мбаппе, Возинья — в символической сборной группового этапа ЧМ-2026 по версии Opta

Аналитический портал Opta составил символическую сборную по итогам группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Вратарь: Возинья (Кабо-Верде).
Защитники: Марвен Сеная (Гана), Пау Кубарси (Испания), Диней Боржеш (Кабо-Верде), Кэито Накамура (Япония).
Полузащитники: Уэстон Маккенни (США), Педро Вите (Эквадор).
Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Винисиус Жуниор (Бразилия), Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия).
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).
Невероятные стадионы ЧМ-2026: