«Марокко — Колумбия — финал мечты». Генич предположил, как закончится ЧМ-2026

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением, как пройдёт плей-офф чемпионата мира 2026 года и какие сборные встретятся в финале соревнования.

«Справа Колумбия вынесет Аргентину в 1/4 финала, и в полуфинале сыграет там с Бразилией Папы Карло.

Слева Франция отскочит от Марокко в серии пенальти — и бай-бай. Испания пролезет с трудом в 1/4 финала с Сенегалом и в полуфинале тормознёт.

Марокко — Колумбия — финал мечты. Так вижу. Несите мне [эмодзи таблетки]», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

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