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Жоау Феликс — о втором месте Португалии в группе: рано или поздно встречаешься с лучшими

Жоау Феликс — о втором месте Португалии в группе: рано или поздно встречаешься с лучшими
Жоау Феликс
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Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс прокомментировал итог выступления команды на групповом этапе чемпионата мира 2026 года. Португальцы заняли второе место в группе K, уступив первую строчку сборной Колумбии.

«Нам бы хотелось занять первое место в группе. Более сложный путь? Рано или поздно ты всё равно встречаешься с лучшими. Мы на чемпионате мира...» — приводит слова Феликса Diario AS.

Феликс в минувшем клубном сезоне выступал за саудовский «Аль‑Наср» после перехода из «Челси». На его счету 47 матчей, 26 голов и 18 результативных передач во всех турнирах.

Португалия начала турнир с ничьей с ДР Конго (1:1), затем обыграла Узбекистан (5:0) и в последнем туре сыграла вничью с командой Колумбии (0:0). В 1/16 финала команда встретится с Хорватией. Матч пройдёт 3 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
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