Жоау Феликс — о втором месте Португалии в группе: рано или поздно встречаешься с лучшими

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс прокомментировал итог выступления команды на групповом этапе чемпионата мира 2026 года. Португальцы заняли второе место в группе K, уступив первую строчку сборной Колумбии.

«Нам бы хотелось занять первое место в группе. Более сложный путь? Рано или поздно ты всё равно встречаешься с лучшими. Мы на чемпионате мира...» — приводит слова Феликса Diario AS.

Феликс в минувшем клубном сезоне выступал за саудовский «Аль‑Наср» после перехода из «Челси». На его счету 47 матчей, 26 голов и 18 результативных передач во всех турнирах.

Португалия начала турнир с ничьей с ДР Конго (1:1), затем обыграла Узбекистан (5:0) и в последнем туре сыграла вничью с командой Колумбии (0:0). В 1/16 финала команда встретится с Хорватией. Матч пройдёт 3 июля.