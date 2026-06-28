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«Барселона» завершила сделку по аренде эквадорского полузащитника Хосуэ Кайседо — Marca

«Барселона» завершила сделку по аренде эквадорского полузащитника Хосуэ Кайседо — Marca
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«Барселона» завершила сделку по аренде Хосуэ Кайседо для игры за резервную команду «Барселона Б» в следующем сезоне, сообщает Marca.

По данным источника, устное соглашение было достигнуто на прошлой неделе, а теперь официально оформлено с клубом «ЛДУ Кито». Сообщается, что игрок переходит в «Барселону» на правах аренды сроком на один год с возможностью выкупа за € 2,5 млн, которую клуб может реализовать по окончании аренды. Если Кайседо сыграет четыре матча за основную команду Ханси Флика, опция выкупа станет обязательной. В случае реализации выкупа «ЛДУ Кито» сохранит 20% от любой будущей продажи.

В минувшем сезоне Кайседо провёл 10 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

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