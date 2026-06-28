«Видим старания, но не видим зрелища». Бышовец — о ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о чемпионате мира 2026 года.

«Очевидная предсказуемость в результатах лишает нас конкурентности за выход из групп на чемпионате мира. На следующем этапе плей-офф для лидеров турнира создаётся путь наименьшего сопротивления. Насколько это себя оправдает? В отдельных матчах есть сюрпризы. Соперничество в южноамериканском и европейском стиле развивает футбол. Требования к футболистам сегодня жёстче.

Появление новых тактических схем, игроков и тренеров развивает этот вид спорта. Но количество не переходит в качество. Видим старания, но не видим зрелища. А футбол становится зрелищным, когда является искусством. Надо отдать должное сегодняшним лидерам футбола — Месси и Роналду. Но Криштиану не оправдывает надежд из-за возраста», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Скрытые «бриллианты» ЧМ по футболу 2026: