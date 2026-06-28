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«Милану» интересен Маунт, Аморим одобрил переход игрока «МЮ» — MilanPress

«Милану» интересен Маунт, Аморим одобрил переход игрока «МЮ» — MilanPress
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«Милану» предложили кандидатуру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Маунта. Главный тренер итальянского клуба Рубен Аморим, работавший с 27-летним футболистом в стане манкунианцев, одобрил возможные переговоры по этому переходу. Об этом сообщает аккаунт MilanPress.

Маунт играл под руководством Аморима с 2024 по 2026 год.

В минувшем сезоне полузащитник «Манчестер Юнайтед» принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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