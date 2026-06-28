«Если бы Хичкок написал такой триллер». Рангник высказался о матче с Алжиром на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник сравнил завершающий матч группового этапа чемпионата мира по футболу – 2026 с Алжиром (3:3) с сюжетами кинорежиссёра Альфреда Хичкока.

«В этом матче, когда счёт 3:3, никто не может сказать о договорённости, особенно учитывая то, что мы видели в последние 90 секунд. Игра оживилась в добавленное время. Если бы за три минуты до конца кто-то сказал, что это произойдёт, вы бы ответили ему, что он сошёл с ума. Большинство ожидали 0:0 или 1:1, а получилось 3:3. Это невероятно, в раздевалке царит безумие. Если бы Альфред Хичкок написал такой триллер, я бы, наверное, сказал, что он совершенно сошёл с ума», — приводит слова Рангника Reuters.

После трёх туров группы J сборные Австрии и Алжира набрали по четыре очка и заняли второе и третье места соответственно. В 1/16 финала команда Рангника встретится с Испанией, Алжир сыграет со Швейцарией.