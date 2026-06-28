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«Если бы Хичкок написал такой триллер». Рангник высказался о матче с Алжиром на ЧМ-2026

«Если бы Хичкок написал такой триллер». Рангник высказался о матче с Алжиром на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник сравнил завершающий матч группового этапа чемпионата мира по футболу – 2026 с Алжиром (3:3) с сюжетами кинорежиссёра Альфреда Хичкока.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Алжир
Окончен
3 : 3
Австрия
0:1 Марко Арнаутовић – 28'     1:1 Белгали – 45'     1:2 Забитцер – 55'     2:2 Марез – 60'     3:2 Марез – 90+3'     3:3 Калайджич – 90+6'    

«В этом матче, когда счёт 3:3, никто не может сказать о договорённости, особенно учитывая то, что мы видели в последние 90 секунд. Игра оживилась в добавленное время. Если бы за три минуты до конца кто-то сказал, что это произойдёт, вы бы ответили ему, что он сошёл с ума. Большинство ожидали 0:0 или 1:1, а получилось 3:3. Это невероятно, в раздевалке царит безумие. Если бы Альфред Хичкок написал такой триллер, я бы, наверное, сказал, что он совершенно сошёл с ума», — приводит слова Рангника Reuters.

После трёх туров группы J сборные Австрии и Алжира набрали по четыре очка и заняли второе и третье места соответственно. В 1/16 финала команда Рангника встретится с Испанией, Алжир сыграет со Швейцарией.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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