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Президент РФС Дюков: политики в футболе больше, чем в любом другом виде спорта

Президент РФС Дюков: политики в футболе больше, чем в любом другом виде спорта
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался на тему возвращения отечественных команд на международную арену.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила сборным России среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт с 22 по 31 октября в Азербайджане.

— Смотрите ли на опыт по допуску других федераций? Было восстановлено в правах водное поло как командный вид спорта.
— Мы рады за коллег, что им удалось решить эту задачу. Безусловно, это важный прецедент, который поможет и другим игровым видам спорта добиться снятия бана на участие в международных соревнованиях.

Игровые виды спорта, с одной стороны, похожи друг на друга, потому что это командные вида спорта. С другой стороны, они все разные. И к ним разное отношение. Если взять футбол, вы прекрасно знаете: все говорят о том, что футбол должен быть вне политики. Но, к сожалению, реальность такова, что политики в футболе гораздо больше, чем в любом другом виде спорта. Потому что это самый популярный вид спорта на планете. И давление правительств на свои футбольные федерации тоже нужно учитывать. Но, безусловно, возвращение на международные турниры — это та задача, которую нужно решать и которую мы решаем. Напомню, РФС ещё в 2023 году добился решения исполкома УЕФА и совета ФИФА о допуске наших юношеских команд U17 к международным соревнованиям. К сожалению, тогда вмешалась политика и УЕФА не нашёл технической возможности реализовать это решение, которое и сегодня остаётся в силе.

Но теперь мы получили от ФИФА официальное приглашение принять участие в фестивале ФИФА для юношей до 15 лет, который пройдёт с 22 по 31 октября в Азербайджане. Оцениваем это приглашение как важный шаг к полноценному возвращению наших национальных команд к участию в официальных соревнованиях. И оснований для отмены этого решения не видим, — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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