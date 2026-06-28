«Реал» может расстаться с семью игроками летом ради новых приобретений — AS

Мадридский «Реал» намерен освободить места в составе под новичков в летнее трансферное окно. По данным AS, будущее нескольких футболистов в клубе остаётся под вопросом.

В число игроков, чьи перспективы туманны, входят защитник Рауль Асенсио, крайний защитник Фран Гарсия, полузащитники Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени и Франко Мастантуоно, а также игроки атаки Браим Диас и Гонсало Гарсия.

«Реал» намерен обновить состав под руководством Жозе Моуринью, который вернулся в клуб этим летом и уже обозначил направления усиления. Ожидается, что расставание с частью игроков позволит мадридцам совершить точечные приобретения. Ранее сообщалось об интересе клуба к центральному полузащитнику и вингеру.