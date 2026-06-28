«Челси» видит замену Кукурелье в защитнике «Райо Вальекано» — Marca

«Челси» рассматривает 28-летнего левого защитника «Райо Вальекано» Пепа Чаварриа в качестве возможной замены для Марка Кукурельи, перешедшего в мадридский «Реал». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, между сторонами состоялись первоначальные контакты для оценки целесообразности трансфера. «Синим» известно, что у Чаварриа есть предложения от других клубов, например, от «Байера». Подчёркивается, что в контракте игрока присутствует пункт о выкупе, сумма которого не раскрывается.

В минувшем сезоне Чаварриа принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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