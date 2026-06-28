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Экс-тренер Южной Кореи Бышовец: сборная не оправдала моих ожиданий на ЧМ-2026

Экс-тренер Южной Кореи Бышовец: сборная не оправдала моих ожиданий на ЧМ-2026
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Экс-тренер сборной Южной Кореи Анатолий Бышовец прокомментировал результаты национальной команды на чемпионате мира – 2026. Сборная заняла третье место в группе A (три очка) и не смогла пройти в плей-офф турнира.

«На чемпионате мира не оправдала моих ожиданий сборная Южной Кореи, где я работал. Можно говорить и о Японии, которая сыграет в плей-офф с Бразилией. На моей памяти они встречались на олимпийском турнире, который был в 1996 году. Тогда Япония обыграла Бразилию.

А мы, став чемпионами Азии, в финале Олимпиады победили Японию. Эта сборная в отдельных матчах на чемпионате мира показывает неуступчивость. Команда поддерживает достаточно высокий темп на протяжении всего матча, что может быть решающим фактором», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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