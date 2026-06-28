Видео: стюарды дважды ловили сына Неймара. Футболисту пришлось вмешаться лично

Стюарды дважды остановили Дави Лукку — сына нападающего сборной Бразилии Неймара, пытавшегося дойти до своего отца, который находился на поле. Футболисту пришлось урегулировать ситуацию лично, попросив стюардов пропустить сына.

Неймар принял участие в одном матче группового этапа чемпионата мира 2026 года. 34-летний нападающий вышел на замену на 76-й минуте встречи 3-го тура с Шотландией (0:3). До этого Неймар восстанавливался после повреждения правой икроножной мышцы.

На стадии 1/16 финала сборная Бразилии встретится с Японией. Эта игра состоится в понедельник, 29 июня, и начнётся в 20:00 мск.

Зачем Неймар вернулся в сборную Бразилии: