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Видео: стюарды дважды ловили сына Неймара. Футболисту пришлось вмешаться лично

Видео: стюарды дважды ловили сына Неймара. Футболисту пришлось вмешаться лично
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Стюарды дважды остановили Дави Лукку — сына нападающего сборной Бразилии Неймара, пытавшегося дойти до своего отца, который находился на поле. Футболисту пришлось урегулировать ситуацию лично, попросив стюардов пропустить сына.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

Неймар принял участие в одном матче группового этапа чемпионата мира 2026 года. 34-летний нападающий вышел на замену на 76-й минуте встречи 3-го тура с Шотландией (0:3). До этого Неймар восстанавливался после повреждения правой икроножной мышцы.

На стадии 1/16 финала сборная Бразилии встретится с Японией. Эта игра состоится в понедельник, 29 июня, и начнётся в 20:00 мск.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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