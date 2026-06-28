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Российский футболист в США: американцам не всё равно на ЧМ-2026

Российский футболист в США: американцам не всё равно на ЧМ-2026
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Игрок американского клуба «Чарльстон» Кирилл Пахомов рассказал, как в США воспринимают проходящий в стране чемпионат мира по футболу.

«У нас в Чарльстоне чемпионат мира не проходит, он вообще далековато от нас. Ближайшие стадионы ЧМ — в Атланте, в четырёх часах езды, или в Майами, куда ехать часов восемь. У меня сейчас идёт сезон, поэтому не было возможности попасть на игру чемпионата мира, да и дороговато для меня. Не думаю, что получится.

Я бы не сказал, что американцам всё равно на чемпионат мира. Понятно, что я окружён людьми, заинтересованными в футболе: одноклубники, тренеры и так далее. Им всем интересно, они переживают за сборную США и очень возбуждены её успехами. С нетерпением ждут плей-офф, считают, что команда может пройти далеко. Но и у нас в городе устраивают много мероприятий, посвящённых чемпионату мир, смотрят матчи. Посещаемость на стадионах тоже хорошая, турнир здорово освещается. В США также много людей из других стран. Если кто-то видит футбольный матч по телевизору где-нибудь в ресторане или баре, всегда спрашивают, кто за кого болеет и так далее. Дух чемпионата мира в США присутствует даже в городах, где он не проходит. Несмотря на то что европейский футбол не совсем популярен здесь», — сказал Пахомов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Пахомов — 25-летний полузащитник. В 2023 году переехал в США для учёбы и игры в студенческий футбол. Выступал за команды Oklahoma Wesleyan University и Marshall University, после чего в феврале 2026 года подписал профессиональный контракт с «Чарльстон Бэттери» из USL Championship.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
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