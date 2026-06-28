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Защитник сборной Швеции Исак Хин сделал заявление о пропуске остатка ЧМ-2026 из-за травмы

Защитник сборной Швеции Исак Хин сделал заявление о пропуске остатка ЧМ-2026 из-за травмы
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Защитник «Аталанты» и сборной Швеции Исак Хин сделал заявление о досрочном завершении выступления на чемпионате мира по футболу 2026 года из-за травмы, полученной в матче 3-го тура группы F с национальной командой Японии (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Япония
Окончен
1 : 1
Швеция
1:0 Маэда – 56'     1:1 Эланга – 62'    

«Мечта, которая стала реальностью, но, к сожалению, для меня она закончилась раньше, чем я ожидал. Спасибо всем шведским болельщикам, которые поддерживали нас с первого дня – вы невероятные. Огромное спасибо ребятам из команды, а также всем, кто работает в сборной, за лучший опыт, который только может получить футболист. Моей семье и близким друзьям, которые были рядом и в хорошие, и в трудные моменты, у меня нет слов, чтобы выразить, насколько я вам благодарен. Вперёд, Швеция! Я ещё вернусь», — написал Хин на своей странице в социальной сети.

1 июля сборная Швеции встретится с Францией в рамках 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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