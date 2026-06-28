Яркие камбэки, дубль Жиркова: чем запомнился 1-й игровой день 2-го тура Уличного футбола

Первый игровой день 2-го тура соревнования Уличный футбол подарил зрителям сразу два результативных матча, в которых победы одержали «Союз Чемпионов» и CSKA Family.

В стартовой встрече дня «Союз Чемпионов» обыграл Smol Squad со счётом 7:5. Дублем отметился Евгений Плющенко: один из мячей олимпийский чемпион забил после передачи своего сына, а второй – прямым ударом со штрафного. К перерыву преимущество «Союза Чемпионов» сократилось до минимума – 4:3.

Во втором тайме команда увеличила разрыв до четырёх мячей – 7:3, причём сразу три гола были забиты в челленджах. Smol Squad организовал погоню и сократил отставание до двух мячей, однако времени на полноценный камбэк уже не хватило. За Smol Squad дебютировал в нынешнем сезоне основатель команды Фёдор Смолов, но отличиться ему не удалось, также за команду сыграли Евгений Марков и Владислав Игнатьев.

«Союз Чемпионов» одержал вторую победу на групповом этапе и практически гарантировал себе выход в полуфинал. Smol Squad остался с тремя очками.

Фото: Алексей Козин/ Пресс служба турнира «Свои Плюсы | Уличный футбол»

Фото: Алексей Козин/ Пресс служба турнира «Свои Плюсы | Уличный футбол»

Во втором матче игрового дня CSKA Family оказался сильнее «Киночертей» – 7:4. «Кино Черти» мощно стартовали и быстро повели 2:0, а один из мячей забил актёр Святослав Рогожан. Однако армейцы сумели восстановить равновесие благодаря точным ударам экс-капитана сборной России по регби Василия Артемьева и актёра Дмитрия Чеботарева.

«Кино Черти» вновь вышли вперёд после голов Минакова и Тюменцева, но перед самым перерывом легенда ЦСКА Юрий Жирков сократил отставание – 3:4. После смены сторон забивали исключительно футболисты CSKA Family. Актёр Алексей Лукин вновь отметился голом, затем дубль оформил Жирков, эффектно поразив ворота ударом головой, а ещё два мяча записал на свой счёт воспитанник ЦСКА Семён Федотов. Концовка встречи получилась эмоциональной: игрок команды «Кино Черти» Григорий Дудник получил прямую красную карточку.

Фото: Алексей Козин/ Пресс служба турнира «Свои Плюсы | Уличный футбол»

Фото: Алексей Козин/ Пресс служба турнира «Свои Плюсы | Уличный футбол»

2-й тур продолжится 28 июня. Игры пройдут на площадке «Депо. Три вокзала». В воскресенье состоятся две автограф-сессии – с игроком «Амкала» Германом Эль-Классико и экс-футболистом сборной России Александром Кокориным.

Расписание матчей:

16:30 мск. CTRL+V – ИПЗ;

18:15 мск. «Амкал» – 2DROTS.

Материалы по теме 2-й тур Уличного футбола: громкие вывески и первые претенденты на выход в полуфинал

Самые титулованные футбольные клубы России: