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Бышовец сравнил Месси с Яшиным, оценив шансы аргентинца на участие в ЧМ-2030

Бышовец сравнил Месси с Яшиным, оценив шансы аргентинца на участие в ЧМ-2030
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Бывший нападающий сборной СССР Анатолий Бышовец оценил шансы нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на участие в ЧМ-2030.

— Поедет ли Месси на чемпионат мира — 2030 подбодрить свою сборную со скамейки?
— В 1970 году с нашей сборной СССР на чемпионат мира в Мексику поехали Лев Иванович Яшин и Слава Метревели. А Месси на сегодняшний день — компьютер. На уровне искусственного интеллекта ещё надо доработать, чтобы определить непредсказуемость его решений и техническое исполнение, — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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