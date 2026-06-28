«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил в китайской Суперлиге впервые с апреля

Завершился матч 16-го тура китайской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались «Далянь Инбо» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу команды из Шанхая.

В начале матча счёт открыл полузащитник хозяев Николае Станчу. На 25-й минуте полузащитник «Шанхай Шэньхуа» У Си сравнял счёт. Через семь минут нападающий Луис Нлаво вывел гостей вперёд. На 59-й минуте форвард Рафаэл Ратан укрепил преимущество команды Слуцкого. На 90-й минуте Ратан довёл счёт до разгромного.

Победа в матче с «Далянь Инбо» стала первой для «Шанхай Шэньхуа» в китайской Суперлиге с 26 апреля. После этого подопечные Слуцкого четыре раза проиграли и три раза разделили очки с соперниками.

После 16 матчей Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» набрал 16 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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