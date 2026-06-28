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Далянь Инбо — Шанхай Шэньхуа, результат матча 28 июня 2026, счет 1:4, 16-й тур Суперлиги 2025/2026

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил в китайской Суперлиге впервые с апреля
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Завершился матч 16-го тура китайской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались «Далянь Инбо» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу команды из Шанхая.

Китай — Суперлига . 16-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Далянь Инбо
Далянь
Окончен
1 : 4
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
1:0 Станчу – 9'     1:1 Си – 25'     1:2 Нлаво – 32'     1:3 Ратан – 59'     1:4 Ратан – 90'    

В начале матча счёт открыл полузащитник хозяев Николае Станчу. На 25-й минуте полузащитник «Шанхай Шэньхуа» У Си сравнял счёт. Через семь минут нападающий Луис Нлаво вывел гостей вперёд. На 59-й минуте форвард Рафаэл Ратан укрепил преимущество команды Слуцкого. На 90-й минуте Ратан довёл счёт до разгромного.

Победа в матче с «Далянь Инбо» стала первой для «Шанхай Шэньхуа» в китайской Суперлиге с 26 апреля. После этого подопечные Слуцкого четыре раза проиграли и три раза разделили очки с соперниками.

После 16 матчей Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» набрал 16 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Календарь китайской Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица китайской Суперлиги сезона-2026
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