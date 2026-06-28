Жена футболиста Эктора Белло скончалась, спасая их дочь во время землетрясения в Венесуэле

Жена футболиста Эктора Белло Андреа Руис отдала свою жизнь, спасая их дочь во время землетрясений, охвативших Венесуэлу.

Как сообщает сам игрок и ряд местных СМИ, Андреа была найдена мёртвой под завалами дома, в котором проживала семья футболиста, однако ей удалось спасти свою дочь. По последним данным, девочка находится в больнице.

Фото: Личный архив футболиста

«Ты всегда будешь нашей любимой героиней. Я позабочусь, чтобы наша малышка помнила, какой замечательной ты была, как сильно её любила. Расскажу ей историю, как ты спасла её, моя любовь, как отдала свою жизнь за нашу дочку. Что ты была храброй женщиной, которая, испуская последние вздохи, не покидала её», – написал Белло на своих страницах в социальных сетях.

Некоторые матчи ЧМ-2026 по футболу начались с минуты молчания в память о жертвах землетрясения.