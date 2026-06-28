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Пять новорождённых в Бразилии получили имя Неймар после его включения в заявку на ЧМ-2026

Пять новорождённых в Бразилии получили имя Неймар после его включения в заявку на ЧМ-2026
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С момента объявления главным тренером сборной Бразилии Карло Анчелотти итоговой заявки на чемпионат мира 2026 года, в которую вошёл нападающий Неймар, в Бразилии зафиксировано пять случаев регистрации новорождённых с именем Неймар. Об этом сообщает Globo.

По данным издания, всплеск популярности имени произошёл сразу после публикации списка игроков, которые представят страну на турнире в США, Канаде и Мексике. Неймар, выступающий за бразильский «Сантос», остаётся одним из самых популярных футболистов Бразилии.

Чемпионат мира 2026 года стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Сборная Бразилии вышла в 1/16 финала, пентакампеоны встретятся с командой Японии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
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