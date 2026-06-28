Пять новорождённых в Бразилии получили имя Неймар после его включения в заявку на ЧМ-2026

С момента объявления главным тренером сборной Бразилии Карло Анчелотти итоговой заявки на чемпионат мира 2026 года, в которую вошёл нападающий Неймар, в Бразилии зафиксировано пять случаев регистрации новорождённых с именем Неймар. Об этом сообщает Globo.

По данным издания, всплеск популярности имени произошёл сразу после публикации списка игроков, которые представят страну на турнире в США, Канаде и Мексике. Неймар, выступающий за бразильский «Сантос», остаётся одним из самых популярных футболистов Бразилии.

Чемпионат мира 2026 года стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Сборная Бразилии вышла в 1/16 финала, пентакампеоны встретятся с командой Японии.